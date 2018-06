Turisti a Monte Berico, Confartigianato: «monitoraggio utile»

Condividi

Pubblichiamo la nota di Confartigianato Vicenza in risposta all’articolo pubblicato su Vvox a firma del direttore Alessio Mannino “Monte Berico, oltre 2 milioni di fedeli? Troppa fede, Rucco“.

Già con un comunicato stampa diffuso il 20 ottobre 2015, l’associazione ha fatto il punto sul monitoraggio delle potenzialità derivanti dai flussi di visitatori di Monte Berico. L’obiettivo era orientare chi arriva a Vicenza per il Santuario verso l’intera offerta artistico culturale della nostra città. Il ruolo degli artigiani nel proporre servizi logistici o enogastronomici da un lato, e produzioni artistiche dall’altro, può quindi essere ben integrato nell’offerta turistica organizzata.

L’iniziativa avviata nel periodo estivo del 2015 ha visto tra i suoi sostenitori il Mandamento Confartigianato di Vicenza attraverso il suo presidente allora in carica, Valter Casarotto. L’amministrazione comunale ha appoggiato la proposta, mentre preziosi partner del progetto sono stati l’Istituto di Scienze Religiose S. Maria di Monte Berico e il Consorzio di Promozione Turistica “VicenzaÈ” per la pluriennale esperienza nella gestione degli Iat.

L’info point è rimasto attivo da luglio a settembre e ha trovato collocazione nella struttura prefabbricata di proprietà comunale realizzata in occasione del Giubileo del 2000. L’ufficio è stato gestito da personale del Consorzio “VicenzaÉ” ogni domenica, sia al mattino che al pomeriggio, fornendo notizie sulle iniziative di Vicenza e provincia, sull’offerta turistica (musei, ville, mostre) del territorio, nonché sui ristoranti, botteghe storiche, artigianato artistico e servizi legati a mobilità e accoglienza. Sono stati 200 i contatti registrati, soprattutto al termine delle funzioni religiose.

Interessanti i dati raccolti. Il primo riguarda la provenienza degli utenti: il 60% in arrivo da Vicenza e provincia, il 12% da altre province del Veneto, un altro 12% da altre regioni d’Italia, in prevalenza del nord, mentre il resto erano turisti esteri (soprattutto tedeschi, inglesi, francesi e spagnoli). Quanto all’età, le fasce più rappresentate sono state quelle dai 31 ai 45 anni (40%) e dai 46 ai 60 anni (42%), arrivando fino al 90% comprendendo anche gli over 60. In merito alle informazioni, la maggior parte delle richieste ha riguardato informazioni stradali (34%) e notizie sui luoghi più rappresentativi della città (23%). Seguono: le richieste circa le iniziative in città (12%), informazioni sui ristoranti e prodotti tipici (10%), mentre il restante 5% è stato riservato in egual misura a informazioni di tipo religioso e all’esigenza di un servizio di viste guidate. Queste le reali risultanze dell’attività di monitoraggio che Confartigianato Vicenza ha voluto mettere a disposizione, con un investimento mirato, a chi è preposto per ruolo istituzionale alla definizione delle politiche turistiche del nostro territorio.

Confartigianato Vicenza

Ph: wikipedia Tango7174