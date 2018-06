Confindustria Veneto: «nuovo governo non rinunci a Tav e Pedemontana»

Condividi

I rappresentanti degli industriali veneti e delle categorie si sono spesso mostrati favorevoli ad alcune delle riforme dei precedenti governi, come il Jobs Act e Industria 4.0. Ora che sono stati resi noti i nomi dei ministri del nuovo governo, Confindustria Veneto, tramite il delegato alle infrastrutture Franco Miller, che è anche presidente di Transpadana, comitato promotore della tav e il presidente Matteo Zoppas (in foto) auspicano, come scrive Il Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso e Belluno a pagina 5, che il nuovo governo non torni indietro su alcune scelte fatte dai suoi predecessori. «È molto preoccupante avere un ministro (Toninelli, ndr) del M5S che sappiamo come la pensa sull’AV/AC – ha dichiarato Miller. – Siamo seriamente preoccupati perché mettersi di traverso sul completamento della Brescia Verona Padova per la Tav sarebbe gravissimo a questo punto. In un territorio ad alta produttività come il nostro non si capisce l’opposizione a un sistema di trasporto anche merci che consentirà di alleggerire del traffico pesante l’A4 o l’A22 che ormai stanno scoppiando. Sia chiaro che Confindustria e Transpadana monitoreranno con molta attenzione le prime decisioni di questo nuovo governo».

«Crediamo nel Jobs Act e in tutti i tasselli messi in campo per l’economia – ha aggiunto Zoppas – da Industria 4.0 in poi, un’inversione di tendenza significherebbe togliere benzina a un motore che si era rimesso in moto». Agostino Bonomo di Confartigianato teme anche l’aumento “pilotato” dell’Iva, che sarebbe stato ipotizzato dal nuovo ministro Tria per finanziare il reddito di cittadinanza: «bene i due ministri veneti – ha detto Bonomo – ma ci aspettiamo un sottosegretario veneto al Ministero dello sviluppo economico. La preoccupazione rimane il contratto di governo che parla di taglio alle infrastrutture mentre abbiamo un urgente bisogno di colmare l’assenza di banda larga in parte del territorio, per dirne una. Ma non si transige neppure su Pedemontana e Valdastico Nord. Per non parlare dell’Iva al 25% – conclude Bonomo – che potrebbe mandare alle ortiche tutta la lotta all’evasione. Il nuovo ministro Fontana avrebbe però annunciato un sottosegretario della Lega da affiancare al ministro Toninelli.