Fontana ministro, Puppato (Pd): «ritorno al Medioevo»

La deputata veronese alla Camera Alessia Rotta (Partito Democratico) commenta in una nota la nomina di Lorenzo Fontana ministro della Famiglia e della Disabilità.«Spero sappia essere ministro di tutti, anche di chi non la pensa come lui». Rotta fa riferimento ad alcune frasi pronunciate in passato da Fontana. Sulle famiglie gay disse: «non esistono» e sull’aborto fu altrettanto lapidario: «le donne non devono abortire». «Risorse e attenzione alle famiglie con disabili sono una buona cosa – prosegue Rotta -. Per questo cancellare il “dopodinoi” (biotestamento, ndr), legge necessaria e tanto attesa, significherebbe non partire con il piede giusto».

«Mi auguro inoltre – ha aggiunto la deputata veronese – che ci sia attenzione per tutte le famiglie, a cominciare dalla necessità di dare servizi per supportare le mamme che lavorano e non per far sì che stiano a casa.

Non è con proclami e prese di posizione ideologiche che si aiutano le famiglie, ma con politiche e impegni concreti».

Anche Laura Puppato, su Twitter, commenta sarcasticamente le idee del nuovo ministro: «leggendo il ritorno al Medioevo con relativa caccia alle streghe grazie all’ultradestro Fontana, ripenso ad alcuni ragazzi che hanno votato M5S per ragioni opposte e inorridisco».