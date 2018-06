Foto famiglie gay a Padova, Mosco (FI): «sinistra non pensa ai bambini»

Condividi

La consigliera ed ex vicesindaca di Padova Eleonora Mosco (Forza Italia), critica la mostra organizzata a palazzo Moroni da Padova Pride 2018 in cui vengono esposte diverse foto di famiglie omogenitoriali, tra cui spicca quella di Irene e Laura, che sono state le prime in Veneto a veder riconosciuti legalmente i loro figli. «A Padova l’Amministrazione di Sinistra aiuta e sostiene le famiglie omogenitoriali dove le vere vittime sono i bambini» ha dichiarato Mosco.

«La vera modernità oggi è aiutare e difendere la famiglia tradizionale – aggiunge la consigliera forzista -. Ognuno nella propria vita sentimentale può fare ciò che lo rende felice, ma la famiglia è una e non si tocca. Tutti ci ricordavamo il mese di giugno come il giugno Antoniano – conclude – dedicato alla devozione per Sant’Antonio. Da quest’anno sarà il mese del Gay Pride».