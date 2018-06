Gentilini: «stop invasioni dei neri o finisce civiltà»

Condividi

L’ex sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini, a margine di un comizio della campagna elettorale di Mario Conte a Treviso, ha ribadito i punti del programma del centrodestra per i prossimi 5 anni se Conte dovesse vincere le elezioni del 10 giugno e l’eventuale ballottaggio del 24 giugno. «La sicurezza finanziaria delle famiglie innanzitutto – ha detto Gentilini, come riporta Il Corriere del Veneto a pagina 8 dell’edizione di Treviso, – perché nascano bambini. Non voglio invasioni nere o la nostra civiltà finirà.

«Voglio un voto unanime – ha aggiunto Gentilini – , oceanico, l’unico scopo è vincere».«È stata una commedia all’italiana – ha aggiunto sul nuovo governo – con regista il Presidente della Repubblica. E su una commedia all’italiana io non faccio commenti»