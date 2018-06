Governo, Centinaio: «la Lega non è di destra»

Condividi

Intervistato da Radio Capital il neo ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio (Lega) ha detto che «la Lega non è di destra», nonostante in questi giorni si parli di un governo che tenderebbe decisamente verso destra, accusato in alcuni casi addirittura di posizioni estremiste, come quella contro gay e aborto del collega veneto Fontana. Lo stesso Centinaio è finito nel mirino per le sue non proprio amorevoli parole nei confronti dei meridionali.

«La Lega non è di destra, in realtà non lo è mai stata, e il “New York Times” che parla di “estrema destra” venga in Italia e poi inizi a parlare del nostro Paese» ha detto il ministro. Sulla crisi con Mattarella: c’è stato un «misunderstanding».

(Fonte: Repubblica.it)