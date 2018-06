Governo Conte, Berlusconi attacca: «no alla fiducia»

Condividi

Silvio Berlusconi ha annunciato che Forza Italia voterà no alla fiducia al governo Conte, che ha appena giurato. «Ci opporremo ad ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il ruolo internazionale del nostro Paese, il lavoro e il risparmio degli italiani e la nostra libertà» ha dichiarato Berlusconi in un video.

«Per questo voteremo no alla fiducia – ha continuato il leader di Forza Italia, aggiungendo:- noi come nel 1994 siamo la parte migliore dell’Italia. L’alternativa che gli italiani hanno davanti è: o noi o loro. Per questo – conclude Berlusconi – gli italiani di buon senso e buona volontà devono scendere in campo per costruire un comune futuro».