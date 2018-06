Governo, Di Maio: «cambieremo legge Fornero e Jobs Act»

Condividi

Ieri il governo Conte ha giurato, lunedì andrà in parlamento a chiedere la fiducia. Intanto il leader M5S e neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio annuncia alcuni provvedimenti. Davanti al Ministero dello sviluppo economico Di Maio in una diretta Facebook ha spiegato che c’è «troppa precarietà» nel lavoro e che quindi «va rivisto il Jobs Act». «Datori di lavoro e dipendenti non devono essere nemici» ha aggiunto Di Maio.

Sul nodo pensioni e l’ipotesi «quota 100» proposta da Salvini per «superare la legge Fornero» il ministro ha detto: «è una delle prime cose su cui ci siamo messi d’accordo». «Per gli imprenditori – aggiunge – voglio fare una cosa: chiamare qui come consulente Bramini, l’imprenditore che aveva dei crediti con lo Stato e che è fallito per colpa dello Stato. Manterrò la promessa».