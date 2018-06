Nuovo governo, Fontana: «fare più figli per rilanciare economia»

Condividi

Il nuovo ministro veronese Lorenzo Fontana, a margine del giuramento di ieri ha parlato della centralità della crescita demografica per il benessere anche economico di un Paese. Come scrive Cristina Giacomuzzo sul Giornale di Vicenza a pagina 4, il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità ed ormai ex vicesindaco di Verona in passato si è dichiarato contrario alle unioni civili e alle teorie gender. «Viviamo in un periodo storico drammatico per la crisi demografica – ha spiegato Fontana -.

«Anche gli economisti si stanno rendendo conto che se non ci sarà una inversione di tendenza, cioè una ripresa demografica, sarà una catastrofe: il grado di benessere del Paese non potrà mai migliorare e non si potrà ridurre il debito pubblico. Ci sono troppe persone – ha proseguito Fontana – e famiglie oggi che sono in difficoltà. La cosa che mi prefiggo è di far in modo che le coppie che vogliono avere figli siano messe nelle condizioni di farlo. Troppo spesso vedo giovani rinunciare al primo o al terzo figlio – ha concluso – perché non arrivano a fine mese o perché non riescono a conciliare i tempi per la gestione dei piccoli. Ecco, io vorrei eliminare questi impedimenti». La nascita di un bambino, ha sintetizzato il neo ministro, va vista come una «risorsa» e non come un «impedimento».