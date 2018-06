Pensioni, Fornero: «quota 100 costa 15 miliardi»

Condividi

L’ex ministro e docente in pensione Elsa Fornero durante la presentazione del suo ultimo libro è tornata a parlare della riforma che porta il suo nome e della volontà del nuovo governo di «superarla». «Non mi sono posta il problema di calcolare quando il ministro Di Maio andrà in pensione – ha detto la Fornero – ma se dovessi dargli un consiglio gli direi: lavora». Secondo l’ex ministro la quota 100 voluta da Salvini e avallata da Di Maio costerebbe allo Stato 15 miliardi. Si tratterebbe di sommare gli anni di contributi versati con quelli dell’età in cui si va in pensione (es: 65+35 o 60+40).

«Al governo – dice Fornero – chiederei se sono davvero convinti di stanziare tutte queste risorse per le pensioni, piuttosto che impiegarle in un altro modo. È importante che i cittadini capiscano che non si può avere tutto e che ci sono delle priorità, come gli asili e il wellfare. L’idea che questo sia l’anno zero – ha proseguito l’ex ministro – e si ricominci da capo è non solo ingenuo ma anche fuorviante, serve una linea di continuità con le cose buone, e la linea di continuità sulle pensioni è dire che modifichiamo ciò che è modificabile. Purtroppo c’è l’abitudine a sminuire e svilire tutto quello che è stato fatto prima. Tornare indietro sulle pensioni – conclude Fornero – solo per sventolare una bandiera issata impropriamente in campagna elettorale è un rischio per il Paese».

(Fonte: Businessinsider.com)