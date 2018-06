Rovigo, trovati resti uomo crocefisso 2 mila anni fa come Gesù

Condividi

17:17 – Sul Delta del Po, nei pressi di Rovigo, sono stati trovati dei resti umani che apparterrebbero a un uomo crocefisso 2 mila anni fa: stesse modalità e stessa epoca di Gesù di Nazareth. Si tratta del secondo caso documentato al mondo di una crocifissione d’epoca romana. Una pratica molto diffusa, ma di cui non rimangono molte tracce. Il morto era probabilmente uno schiavo trentenne, di bassa statura e di corporatura gracile. I segni dell’esecuzione sono leggibili tramite le ossa del piede e sono stati esaminati da un gruppo di esperti delle Università di Ferrara e Firenze, che pubblicano i risultati dello studio sulla rivista “Archaeological and Anthropological Sciences”. Il reperto era stato scoperto tra il 2006 e il 2007 dall’allora Soprintendenza Archeologica del Veneto, in occasione della posa in opera del metanodotto in località La Larda di Gavello, nei pressi di Rovigo, ma i risultati sulle modalità della morte dell’uomo sono arrivati oggi.

«Nonostante le cattive condizioni di conservazione, abbiamo potuto dimostrare la presenza di segni sullo scheletro che indicano una violenza assimilabile alla crocifissione – ha detto l’antropologa Emanuela Gualdi dell’Università di Ferrara. «Il calcagno destro, l’unico conservato, mostra inequivocabilmente una lesione peri mortem (sfondamento) dal lato mediale (foro d’entrata): la lesione attraversa poi il calcagno fino al lato esterno del piede, confermando l’ipotesi di un’esecuzione tramite crocifissione» ha aggiunto la collega Nicoletta Onisto. (Fonte: Ansa – 01/06/18 16:45)