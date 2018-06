«Spagna, governo sfiduciato: Rajoy raccoglie ciò che ha seminato»

Condividi

08:00 – «Rajoy raccoglie quanto ha seminato, ma Puigdemont non gioisce: il cammino contro l’ingiustizia è ancora lungo». Lo afferma il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti sulla caduta del governo Rajoy in Spagna. «Fanno riflettere e colpiscono – rileva – le parole con cui Puigdemont ha accolto la defenestrazione dell’ex primo ministro Rajoy, sfiduciato dal parlamento per il “caso Gürtel”, l’enorme scandalo che ha coinvolto diversi uomini d’affari e molti esponenti del Partito popolare spagnolo, e noto da noi soprattutto per essere stato il primo motore della brutale repressione che nello scorso ottobre portò alle violenze contro cittadini catalani inermi colpevoli solo di essersi recati alle urne per il referendum per l’indipendenza».

«Sbagliava chi pensava che il primo a gioire sarebbe stato l’avversario di Rajoy – sottolinea Ciambetti -, quel Puidgdemont finito per essere perseguitato dalla Giustizia spagnola per aver guidato il sogno catalano. Invece con lucidità l’ex presidente della Generalitat catalana ha solo detto, cito testualmente, “se fossimo gente che cerca vendetta, oggi potremmo già dirci soddisfatti. Ma visto che siamo gente di giustizia, non possiamo celebrare nulla.

Abbiamo davanti una grande lotta e un lungo cammino per vincere le ingiustizie, che sono molte e persistenti”, dimostrando così di essere un vero leader, un grande democratico che al piccolo interesse antepone gli interessi del suo popolo». (Fonte: Ansa)