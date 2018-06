Treviso, Manildo: «sovranità è del popolo, ma con limiti»

Condividi

Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno ha tenuto un discorso che parte dal primo articolo della Costituzione. «La prima parte è chiara, intellegibile, cristallina: il lavoro è l’elemento fondante della dimensione culturale e sociale, prima ancora che economica, della nazione e dell’individuo – ha detto Manilo -. Chi non trova o perde il proprio lavoro, e in questi anni di crisi economica ne abbiamo visti molti, smarrisce il proprio ruolo nella società, il proprio posto, la dimensione stessa delle proprie giornate. Di fatto esce dalla Società, dalla Repubblica, appunto. C’è un gran bisogno di lavoro: in bocca al lupo dunque al nuovo governo e al nuovo ministro. Porta sulle sue spalle un peso importante. La parte, però, che mi è sempre apparsa meno immediata è, appunto, la seconda. La sovranità appartiene al popolo, ma con dei limiti. Come dei limiti? Se il popolo vuole qualcosa, non dovrebbe avere limiti, magari stabiliti da pochi. Partendo dalle scuole elementari per poi passare alle medie, fino al Liceo e agli studi in Legge all’Università, questo concetto dei “limiti”, mi ha sempre un po’ spiazzato.

È quando ho avuto l’onore, esattamente cinque anni orsono, di diventare Sindaco della mia Città, che ho capito effettivamente perché i Padri Costituenti, con una lungimiranza che proprio in queste ore appare quasi profetica, abbiano inserito la seconda parte del primo articolo della nostra Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Da sindaco, infatti, ho imparato che la Città è dei Trevigiani, non dei partiti che hanno vinto le elezioni, che quando si amministra le bandierine vanno ammainate e deve essere issato soltanto il tricolore: il vessillo che rappresenta tutti, che non può e non deve essere strumentalizzato, che accomuna chi ci ha votati, chi non ci ha votati e soprattutto chi alle urne non c’è proprio andato perché la sua fiducia nella politica e, purtroppo, nelle istituzioni era già finita.

La Costituzione – quella seconda parte apparentemente quasi contraddittoria del primo articolo – ci dice proprio questo: non basta la popolarità mediatica, non bastano i voti alle elezioni, non bastano le pacche sulle spalle e le interviste di sostegno del proprio capo di partito per essere un Sindaco, serve comprendere pienamente la nostra Costituzione. Serve amarla e rispettarla e assumerla, senza infingimenti o zone d’ombra, come bussola per la propria azione amministrativa. L’anno scorso Treviso ha avuto l’onore di ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini. E’ stata la nostra Olimpiade, è stata una festa dei valori: rispetto, onestà, lealtà, solidarietà, generosità. Questi valori sono e costituiscono le fondamenta su cui poggia la nostra Repubblica. Questi valori devono essere un monito per tutti i politici senza distinzione di casacca. I valori non hanno colore o bandiera.

Permettetemi una chiosa personale: io ho sempre pensato che per rappresentare la nostra Città dovessi essere il Sindaco di tutti i Trevigiani e non, semplicemente, “di Treviso”. Il 2 giugno, qui, è la festa di tutti i trevigiani, anche e soprattutto di coloro che in questo momento credono di essere arrabbiati con le istituzioni, e non basterà l’incursione di un qualsiasi capo politico per dividerci o farci cambiare idea su quanto sia fondamentale, per ciascuno di noi, la seconda parte del primo articolo della nostra Costituzione. È quella che ci trasforma da elettori in cittadini. Buona festa della Repubblica.