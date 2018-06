Tria all’Economia? Altro che cambiamento

Condividi

Lo so, non è molto romantico, ma le scelte economiche sono il cuore delle prospettive politiche. Mi era piaciuta, in campagna elettorale, la scelta del M5S di scegliere per il ministero dell’economia Andrea Rovettini. Il professore insegna al Sant’Anna di Pisa, è una delle menti più raffinate che abbiamo, ma, soprattutto, è un autentico keynesiano.

Rovettini aveva dichiarato di avere tre obiettivi per il Paese, con i quali sentivo una certa consonanza: diminuzione delle diseguaglianze, aumento della produttività stagnante da vent’anni anche attraverso la ripresa di una politica industriale, il tentativo di lavorare per portar l’Europa al di fuori del paradigma dell’austerità.

Il M5S ha invece votato un governo con Giovanni Tria, forzista ex collaboratore di Brunetta. Contrario al reddito di cittadinanza, propone di realizzare la flat tax con l’aumento dell’Iva. Altro che cambiamento! Questo è il solito mantra delle politiche neoliberista che da trent’anni diminuiscono le imposte dirette (che sono progressive) e aumentano le imposte indirette (pagate allo stesso modo dal ricco e dal povero).

Rovettini ha affermato di sperare che la flat tax sia una fake tax. Diminuire le tasse ai ricchi è infatti anti-economico perché non crea un aumento dei consumi. È poi evidente, e qui non occorre essere degli arguti matematici, che aumenta la diseguaglianza.

Dalla lotta alla diseguaglianza alla lotta all’uguaglianza. Eterogenesi dei fini.

(ph: webuniroma2.it)