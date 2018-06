Vicenza, disabile costretta a portarsi da casa la rampa per salire sul treno

Condividi

Nel gruppo Facebook “Sei di Vicenza se…ieri…oggi…domani” è stata postata la foto di una ragazza disabile al bar della stazione ferroviaria del capoluogo berico con in mano una rampa che serve per salire e scendere dal treno. «Allucinante» è uno dei commenti che accompagna la foto. E un altro: «trovo ridicolo che qualcuno giri con una rampa».

Sempre in calce al post, una ragazza che lavora nel bar spiega: «la rampa gliela teniamo noi del bar. Prima la lasciava in biglietteria, ma ora non glielo lasciano più fare. Ce la lascia alla sera e viene a riprendersela alla mattina. Le ho chiesto se almeno i ferrovieri del treno l’aiutano, ha detto di sì».