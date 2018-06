Cittadella (Pd), ladra tenta di rubare il Rolex: 90enne la mette ko

Condividi

Ha provato a sfilargli il Rolex da 2mila euro. Forse non pensava che quell’anziano fosse così combattivo. La vicenda è accaduta a Cittadella (Padova): Marcello Miotti (in foto, al centro), imprenditore 90enne in pensione, stava rincasando dopo una passeggiata in centro, quando ha notato «una Mercedes di colore scuro passarmi accanto, arrestare la corsa e fare retromarcia per parcheggiare, fermandosi in una stradina laterale», racconta intervistato da Silvia Bergamin a pagina 25 del Mattino. Dopo qualche istante gli si è avvicinata una donna sui 45 anni, dall’aspetto avvenente e accento dell’est, chiedendo indicazioni per la chiesa.

«Mi ha abbracciato per ringraziarmi e subito ho sentito che con grande abilità tentava di sfilarmi l’orologio Rolex che avevo al polso. È un regalo di mia figlia, del valore di circa 2 mila euro, e ci sono molto affezionato». Così, Miotto ha reagito: «le ho piazzato un calcio al basso ventre, mettendola ko». La ladra, piegata dal dolore, è fuggita salendo nell’auto dove ad attenderla c’era il complice, per poi dileguarsi facendo perdere le tracce. Il pensionato ha denunciato l’episodio ai carabinieri, che ora stanno svolgendo le indagini per individuare la coppia.

(Ph. A. S. Cittadella)