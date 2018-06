«Le famiglie gay non esistono», è già bufera su Fontana

Condividi

A meno di 48 ore dal giuramento, il neo-ministro della Famiglia del governo Conte, il veronese Lorenzo Fontana (in foto), è già nella bufera per aver detto che le famiglie arcobaleno «non esistono». Il suo leader di partito, Matteo Salvini ha preso le distanze dalle parole del collega: «Fontana è libero di avere le sue idee, ma non sono priorità e non sono nel contratto di governo». Troppo poco e troppo tardi per placare la bufera.

Sui social network sono partite diverse campagne al grido di “noi esistiamo“, mentre Arcigay in una nota dichiara: «Promettono il cambiamento e ci propinano l’antiquariato: caro premier, così si inizia proprio male». Da parte sua, il ministro parla di una «polemica strumentale, tanto che c’è chi mi ha criticato anche perché vengo da Verona e tifo Hellas». Fontana ha ribadito che la priorità è promuovere la natalità. «Evidentemente a qualcuno dà fastidio se uno è cattolico».

Fonte: L’Arena