«No inciucio con la Lega»: esponente M5S si dimette

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Casier (Trevisto) Antonio Mauro Saponaro (in foto, a sinistra) ha annunciato le sue dimissioni in disaccordo con l’alleanza di governo tra il suo partito e la Lega. L’informatico 44enne – riporta la Tribuna a pagina 3 -, ha dichiarato: «non condivido la scelta di governare con chi è stato sempre criticato fino al giorno prima».

«Non si può attaccare per anni Renzi e Berlusconi, parlare di inciucio, e poi andare a un abbraccio di altro tipo, ma sempre con chi è stato da un’altra parte rispetto a noi, e dire che è una scelta responsabile. E in disaccordo ho deciso di farmi da parte, non credo di poter rappresentare il movimento in un’istituzione».

(Ph. Antonio Mauro Saponaro / Facebook)