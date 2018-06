Precipita ultraleggero, morto istruttore dell’Aeroclub Treviso

Condividi

Un aereo ultraleggero è precipitato ieri sul Monte Croce, sull’altopiano di Piné, in Trentino. Sul velivolo, decollato da Bolzano diretto a Trento, si trovavano due persone, una delle quali è morta. Si tratta di Riccardo Avi, pilota 70enne istruttore dell’Aeroclub di Treviso. Nonostante l’intervento del personale del Suem 118 e dei Vigili del Fuoco per lui non c’è stato nulla da fare. La donna che viaggiava con Avi, un’allieva 29 enne altoatesina residente a Lana, è stata invece trasportata in eliambulanza all’ospedale di Bolzano. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. È stata aperta un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fonte: Rainews24 / Tg Rai