Pugni alla moglie, ma lei non va in pronto soccorso

Un 36enne di origini filippine residente a Padova è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, dopo che ieri pomeriggio ha preso a pugni la moglie durante un diverbio. Il tutto davanti alla figlia di appena due anni. Come riporta il Corriere del Veneto – edizione Padova a pagina 15, la polizia è stata allertata dai vicini di casa, preoccupati per le urla della donna.

Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato la donna dolorante per i colpi ricevuti, ma si è rifiutata di andare in pronto soccorso per curarsi. Il 36enne è stato portato in questura per accertamenti. Non si tratta del primo episodio: già ad aprile la donna si era recata agli uffici della polizia per denunciare i maltrattamenti.