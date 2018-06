Rigoni, le marmellate biologiche tutte dalla Bulgaria

Condividi

Le marmellate biologiche dell’azienda Rigoni di Asiago vengono prodotte interamente in Bulgaria. Come riporta Laura Zanoni su L’Arena a pagina 8, la società La società della famiglia Rigoni – partecipata al 35% dal Fondo italiano d’investimento -, è presente nella repubblica dell’Est europeo dal 1992 e dal 2005 ha investito 28 milioni di euro nella zona.

Il gruppo di Asiago produce confetture nello stabilimento di Foza, sull’Altopiano dei Sette Comuni, lavorando la frutta coltivata in Bulgaria. Ad Albaredo d’Adige (Verona) si produce la nocciolata. Nel Vicentino i dipendenti sono un centinaio, 32 ad Albaredo, 80 in Bulgaria e una decina nel punto vendita di Milano, per un totale di quasi 200 persone.

(Ph. Rigoni di Asiago / Facebook)