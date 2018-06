Salvini a Vicenza: «clandestini, la pacchia è finita» [VIDEO]

Condividi

«Il Partito Democratico per i prossimi 10 anni non deve aprire più neanche un cassetto del Comune e la prossima volta che tornerò qui voglio andare a Campo Marzo senza giubbotto antiproiettile». Lo ha detto ieri Matteo Salvini, a Vicenza per sostenere il candidato sindaco Francesco Rucco, in quello che è stato il suo primo comizio da ministro. «Gli immigrati regolari stiano tranquilli – ha detto il segretario della Lega -, per quelli clandestini invece è finita la pacchia ed è meglio che si preparino a fare la valigia».

In tema di sicurezza, «come prima cosa bisogna restituire dignità alle forze dell’ordine, con soldi, divise nuove, formazione, assunzioni». E a proposito del nuovo esecutivo, ha dichiarato: «questo magari è un governo con qualche giacca e cravatta in meno, ma con le idee chiare. Diremo la nostra anche in Europa, ci andremo da protagonisti, non col cappello in mano. E quella dei ministri è la miglior squadra possibile».

(Ph. Matteo Salvini / Facebook)