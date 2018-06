Stereotipi al contrario: turisti tedeschi scippano napoletano

Condividi

Una coppia di turisti tedeschi originari di Friburgo (Baden-Württemberg) in vacanza a Capri, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato con l’accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il furto è accaduto a bordo di un aliscafo di linea da Napoli a Capri: la vittima si stava recando sull’isola per lavoro, ma all’arrivo si è accorta di non avere più il portafogli, contenente circa 50 euro.

Il lavoratore ha subito avvertito una pattuglia in servizio al porto, segnalando l’accaduto e indicando i sospettati. Alla vista degli agenti, i due turisti hanno tentato di disfarsi del portafogli gettandolo in un cassonetto. Portafogli che è stato recuperato e consegnato al proprietario, che ha presentato denuncia. La coppia – 40 anni lui, 35 lei – è stata deferita all’autorità giudiziaria.

Fonte: La Stampa

(Ph. Shutterstock)