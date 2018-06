Venezia, blitz no global anti-tornelli: «benvenuti a Veniceland» [VIDEO]

Condividi

Ieri mattina i no global veneziani si sono presentati ai tornelli di Lista di Spagna, nei pressi della stazione ferroviaria, per un blitz contro la gestione dei flussi turistici dell’amministrazione Brugnaro. «Se la città è considerata un parco a tema servirà un biglietto per entrare», ha affermato il portavoce dei no global Tommaso Cacciari.

I manifestanti, vestiti con giubbetti catarifrangenti e muniti di striscioni con la scritta “Veniceland“, hanno distribuito finti biglietti d’ingresso. «Se la città è un luna park – hanno detto i manifestanti -, mettiamo ticket di ingresso e orari di apertura e di chiusura in linea con le idee del sindaco che promuove politiche a sfavore di residenti e comitati».

(Ph. Globalproject.info)