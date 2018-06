Vicenza, Dalla Rosa: «una bicicletta ci salverà»

Condividi

«Le biciclette saranno uno degli strumenti che la prossima amministrazione utilizzerà per combattere l‘inquinamento atmosferico». Lo afferma in una nota Fabio Zancan, candidato nella lista civica Vinova-Dalla Rosa Sindaco. Il 28 maggio il bando per il bike sharing elettrico comunale che prevedeva la fornitura di oltre 600 bici elettriche da dislocare in centro e nei quartieri è andato deserto .«Si può valutare l’affiancamento di un servizio di bike sharing – aggiunge Claudio Cibic, candidato per la lista Vinova – con bici tradizionali, ma a flusso

libero, come i servizi Mobike e OFO presenti a Milano, dove la bici non ha la necessità di stazioni dedicate. Il progetto Zehus, inoltre, in sperimentazione sempre a Milano, va oltre. Si tratta di un bike sharing elettrico senza stazioni fisse, con la batteria che si autoricarica con l’utilizzo. Le abbiamo conosciute durante un incontro tematico tenuto recentemente a Vinova. Sono bici elettriche dotate di sensori che inviano al Comune informazioni sullo stato delle strade».

«Per favorire l’utilizzo della bicicletta – prosegue Zancan – bisogna implementare le arterie ciclabili esistenti, rimuovere eventuali ostacoli, costruire parcheggi coperti custoditi gratuiti o a prezzi agevolati dove già oggi ce n’è più

bisogno, dalla stazione a Piazza Biade o in edifici in stato di abbandono. Un’azione importante sarà il contrasto ai furti di biciclette. Oggi a Vicenza vengono denunciati quasi 1000 furti all’anno a cui vanno aggiunti quelli non

denunciati. Bisogna istituire un osservatorio statistico sui furti per monitorare le azioni da intraprendere, aumentare le marcature del proprio codice fiscale sul telaio della bici, usare bici civetta con GPS per contrastare il

furto organizzato. Inoltre – conclude il candidato – si deve migliorare la permeabilità ciclabile in centro permettendo, ad esempio, alle bici il doppio senso in alcune vie. Per i turisti, infine, si può predisporre una cartografia a punti utilizzando il modello olandese».

(Ph: Facebook – Vinova)