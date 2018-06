Vicenza, lascito Pozza Quaretti: che pasticcio il catalogo scientifico

Condividi

La recente pubblicazione dell’ottavo volume dei cataloghi scientifici delle collezioni del Museo Civico di Vicenza, dedicata al lascito Pozza Quaretti, induce a chiedersi ancora una volta a che cosa servano questi ponderosi tomi, riservati a pochi specialisti costretti a constatare quanto antiquato sia il progetto editoriale, caotica la parte grafica, fastidioso il numero dei refusi, pessime le riproduzioni fotografiche risalenti a un secolo fa. Si salvassero almeno le schede, redatte solo nei primi volumi da persone competenti, affidate negli ultimi a giovani ricercatori, ammirevoli per l’impegno, ma impreparati al compito!

Si sostiene che il catalogo scientifico, riportando tutti i dati necessari alla conoscenza dell’opera, serva agli studiosi in occasione di mostre, prestiti, scambi, confronti. Non serve, invece, al visitatore che abbia bisogno di consultare un testo agevole e sintetico. Il catalogo scientifico registra, in genere, tutte le opere collezionate, anche quelle non esposte, alle quali si ricorre per motivi di studio e di ricerca.

Il problema nasce quando, come nel caso del lascito Pozza Quaretti, vengono catalogati anche i quadri dichiarati falsi che screditano il donatore e imbarazzano l’espositore. La catalogazione scientifica non dovrebbe, a mio avviso, comportare anche l’esposizione di tali opere, come fecero in passato i curatori di mostre temporanee del lascito che non ebbero bisogno di fare i conti con un catalogo scientifico.

Il Chiericati, che da decenni attende di essere riallestito, aveva a disposizione tutto il tempo per approntare un catalogo scientifico meno improvvisato e più ragionato di questo, il peggiore di tutti, a mio avviso. Si doveva indire una nuova campagna fotografica per fornire almeno una chiara lettura delle opere, che sembrano uscite da un sottoscala.

Se il lascito del dottor Ghiotto non ammette dubbi sull’autenticità delle opere, certificate da testimoni oculari oltre che da una documentazione inconfutabile, il lascito Pozza Quaretti è un caso tutt’altro che risolto, come si vuol far credere in vista dell’imminente esposizione in un’ala del Chiericati. Vien solo da chiedersi quali soluzioni si adotteranno nel mettere in mostra dopo 34 anni le opere dell’intrigante lascito. Non vorrei essere nei panni del direttore del Museo, il quale, se ha il dovere di onorare un patto con un cittadino benemerito, ha anche il compito di garantire un’esposizione che non ridicolizzi l’istituzione.

La prima osservazione da fare riguarda la natura e la qualità delle opere del lascito. Su 106 dipinti ben 28 sono dichiarati non autentici, cosa risaputa da tempo e confermata ora dal professor Villa che firma personalmente le schede relative. Appartenuti a Neri Pozza, questi rivelano la scarsa competenza del collezionista e la sua leggerezza nel donare alla città opere contraffatte che portano i nomi illustri di Gauguin, Bonnard, Utrillo, Balla, Boccioni, Soffici, Severini, Prampolini, Sironi, Morandi, Spazzapan, De Pisis, Rosai, Morlotti, Scipione. Al di sopra di ogni sospetto, invece, i quadri di pittori amici di Neri Pozza o che ebbero con lui rapporti di lavoro: Girotto, Noro, Polato, Barbisan, Magagnato, Scarpa, Valenti, Malossi, Buzzati, Maccari, Balest.

Le opere pregevoli del lascito, frutto di un collezionismo non dilettantesco, sulla cui autenticità non vi è alcun dubbio, provengono tutte da Lea Quaretti, che ebbe una spiccata predilezione per la pittura astratta. Oltre a Casorati, Carrà, Semeghini, Rosai, De Pissis, Guidi, quindi, Magnelli, Soldati, Vedova, Santomaso, Tancredi e soprattutto Licini con 4 opere prestigiose.

Neri Pozza, come si sa, fu artista anche lui, oltre che stimato editore. A parte la scrittura in prosa e in versi, caratterizzata da una lingua intessuta di umori colti e forme dialettali, è nell’opera grafica, più che in quella scultorea – in cui la lezione del padre Ugo è declinata con flessioni martiniane –, che Neri Pozza brilla di luce propria per uno stile inconfondibile nel panorama artistico del Novecento italiano.

Le 43 sculture eseguite tra il 1933 e il 1982 e le 153 incisioni realizzate a puntasecca e acquaforte tra il 1935 e il 1986, trovano nelle schede del catalogo scientifico uno strumento utile per districarsi nella babele di tirature e stati, variazioni di titoli e di date, vista la consuetudine dell’autore di riprendere le lastre in tempi diversi, modificandone i titoli e le date.

Abborracciate, invece, sono le schede dei quadri, che denunciano poca dimestichezza con la materia da parte dei giovani redattori, non adeguatamente supportati dagli accademici curatori. Farraginoso è il testo della consulente scientifica, un coacervo di notizie che tolgono incisività ad un intervento che dovrebbe essere critico, non enciclopedico.

(ph: comune.vicenza.it)