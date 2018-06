Vicenza, primo “divorzio” tra donne

Condividi

Avevano celebrato la loro unione un anno fa, oggi in tribunale a Vicenza è in corso la causa di separazione tra due donne di 35 e 40 anni. Come riporta Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 19, si tratta di uno dei primi casi in Italia. Le due vicentine si erano conosciute in ambito lavorativo e si erano innamorate, andando poi a convivere.

Con l’introduzione della legge Cirinnà sulle unioni civili, erano convolate a nozze, ma la relazione non è andata a buon fine. Ora l’ex coppia avrebbe raggiunto un’intesa sullo “scioglimento del vincolo“, in merito alla casa acquistata in comune e alla proprietà degli animali domestici: una terrà il gatto, l’altra il cane.

(Ph. Shutterstock)