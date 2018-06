Carabiniere fa sesso in caserma e lo segna come straordinario

Condividi

Episodio alquanto curioso a Ravenna. Un carabiniere 48enne ha portato una donna appena conosciuta al bar in caserma e lì ha consumato con lei un rapporto sessuale. Ha ingannato il piantone raccontandogli di dover andare in ufficio perchè doveva acquisire importanti informazioni sulla sua accompagnatrice. Ciliegina sulla torta, si è persino segnato lo straordinario da mezzanotte all’una. Risulta indagato per per truffa e falso ed è stato trasferito in un altro comando.

Fonte: Il Resto del Carlino