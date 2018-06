Comunali 2018, voto disgiunto: come funziona

Condividi

Le elezioni comunali di Vicenza e Treviso sono dietro l’angolo. Al contrario delle elezioni politiche, per quelle regionali o comunali con più di 15mila abitanti si può esercitare il voto disgiunto. Si tratta della possibilità di votare contemporaneamente un candidato di un determinato partito o di una coalizione e, allo stesso tempo, una lista o un nome di consigliere che faccia parte di una coalzione o partito diversa da quelli che sostengono il candidato sindaco votato.

Nel nostro caso specifico, quindi, ci sono tre possibilità di voto: solo per il candidato sindaco, barrandone il nome. Solo per la lista, barrandone il simbolo (in questo caso il voto si estende automaticamente al candidato sindaco della lista scelta). Oppure barrando il nome del sindaco e una lista non ad esso collegata. Può essere un modo per esprimersi nel caso di un candidato sindaco forte ma con alle spalle una lista debole o viceversa.