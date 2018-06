Elezioni in Slovenia, vincono conservatori anti-migranti

Condividi

Con il 25% dei voti, ha vinto le elezioni in Slovenia il Partito democratico sloveno (SDS) dell’ex premier conservatore Janez Jansa, su posizioni anti-migranti e alleato del leader nazionalista ungherese Viktor Orban. Al secondo posto, con il 12,6%, la Lista di Marjan Sarec, ex attore e comico che si presentava per la prima volta a una consultazione elettorale. Seguono i socialdemocratici (SD) con il 9,9%, e il Partito del centro moderno (SMC) del premier uscente Miro Cerar, con il 9,7%.

Lo Stato confinante con l’Italia conferma così il trend che in Europa vede regredire le sinistre a fronte dell’avanzata delle forze conservatrici e sovraniste che mirano ad arginare il fenomeno migratorio. «Non vediamo l’ora di iniziare», ha detto in serata Jansa , che tuttavia non ha la maggioranza assoluta e dovrà cercare alleanze in parlamento.

Fonte: Huffington Post