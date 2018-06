Governo, Conte ringrazi Oettinger e le ingerenze dei mercati

Condividi

La vignetta di Mario Improta raffigurante un masso con scritto euro che schiaccia un maggiolino Volkswagen rappresentante la Germania, con il termine “Strunz” che richiama una memorabile conferenza stampa di mister Trapattoni al Bayern Monaco, mentre l’Italia guidata da M5S e Lega se ne vola via salvandosi, è una divertente e sagace risposta al sarcasmo della stampa teutonica, ma anche un’irriverente anticipazione agli apprezzamenti del commissario Günther Oettinger e dell’eurodeputato Markus Ferber, nello stesso tempo esemplifica visivamente il significato di “sovranità democratica”, quel sovranismo tanto indigesto ai mercati: «Non so se avete presente

Un Sovranista Ottimista e di Sinistra (S.O.S). Ha dei problemi anche seri, ma non ragionava male». Mi rendo conto che accostare il capolavoro “Disperato Erotico Stomp” di Lucio Dalla al “Disperato Politico Strunz” rasenta la blasfemia, ma qua ormai i fatti superano la fantasia. Uno scettico S.O.S non può assolutamente credere che le Sturmtruppen Oettinger e Ferber abbiano la lingua più veloce del cervello, infatti gli “amici” tedeschi hanno detto apertamente quello che pensano i dirigenti europei.

In ogni caso ringraziamo Herr Oettinger perché ci ha fatto un grande regalo, dobbiamo riconoscergli che aveva ragione quando ci ha ricordato che “l’Italia è una Repubblica quasi democratica fondata sui mercati”, ma nello stesso tempo Oettinger, mettendo in difficoltà il Capo dello Stato, ha ricompattato i vincitori delle elezioni, danken Herr Oettinger: “Habemus Papam”. Noi meschini italiani non possiamo competere con i fini politici Günther Markus esponenti di quel efficientissimo paese che ha impiegato sei mesi a fare un governo, noi ci possiamo permettere un’Acqua Cheta come presidente, un Bertoldo Padano e un Tommaso Aniello d’Amalfi come vice, che in tre mesi, con Renzi e Berlusconi che li aiutavano e i commissarie europei che li incoraggiavano, sono riusciti a fare un governo. Ma siamo sicuri che l’esclusione della città del ponente ligure, tanto cara a quell’ermo Colle, sia stata una reale vittoria delle loro signorie illustrissime, reverendissime, eccellentissime: “i mercati”? Forse in tutto questo bailamme “l’Italia s’é desta”, anche se non ci piacciono Di Maio e Salvini, anche se non abbiamo un principe come i Belgi che hanno impiegato due anni a fare un governo, ma un semplice Conte, “stringiamoci a coorte”, perché la partita più impegnativa sarà in Europa. E sappiamo che gli €uro-illuminati non ci faranno sconti, anzi.