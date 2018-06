Guadagnare facendo shopping? A Vicenza da oggi si può

Condividi

Guadagnare facendo shopping. Se all’estero è una pratica ormai consolidata, l’Italia si sta aprendo ora a questo nuovo approccio che, possiamo dirlo, è parecchio rivoluzionario. Premettiamo subito: non si diventa di certo ricchi ma con pazienza e oculatezza si può risparmiare un bel gruzzoletto. Ci sono ormai molte app o servizi simili ma oggi parliamo di Lyoness CashBack World che ha stretto una collaborazione con il Centro Commerciale Palladio a Vicenza.

«Per ringraziarti della fiducia accordataci – si legge nel sito – siamo lieti di regalarti uno strumento nuovo utile ed innovativo attraverso il quale potrai ricevere ritorno di denaro ad ogni acquisto presso migliaia di imprese convenzionate in tutto il mondo anche on line ed ovviamente presso il Centro Commerciale Palladio».

Come funziona? Per avere ritorno di denaro ad ogni tuo acquisto presso il Centro Commerciale Palladio acquista tramite il circuito Lyoness CashBack World la nostra Gift Card. Scarica gratuitamente l’app Lyoness mobile e saprai sempre quante e quali imprese convenzionate saranno vicino a te in un raggio di circa 12 chilometri per ricevere cashback ad ogni acquisto. Clicca qui per saperne di più.