L’esperimento, governo oscura Facebook per un mese: «vediamo come va»

Niente Facebook per un mese per sperimentare gli effetti dell’astinenza sulla popolazione. Un black-out di Stato voluto da Sam Basil, ministro della Comunicazione della Papua Nuova Guinea. Basta post, selfie, stories e like. Il ministro ha spiegato che non si tratta di una punizione, né tanto meno di censura, ma di una terapia d’urto.

Come riporta Francesca Pierantozzi sul Messaggero, Basil ha spiegato che «questo blocco consentirà al ministero e all’Istituto nazionale di Ricerca di condurre studi su come i social sono utilizzati». Inoltre, permetterà di analizzare «l’eventuale impatto positivo che potrà esserci sulla popolazione e misurare se sia meglio con o senza».

(Ph. Shutterstock)