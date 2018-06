Migranti, doppia strage: 57 morti fra Turchia e Tunisia

Condividi

Ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Ieri due naufragi nell’Egeo e al largo della Tunisia hanno causato la morte di almeno 57 persone. Per quanto riguarda il barcone affondato presso le isole africane di Kerkennah, si contano 48 annegati e molti altri dispersi. Secondo un testimone infatti, le persone a bordo erano circa 180. La procura della città tunisina di Sfax ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. I superstiti sono stati portati all’ospedale Habib Bourguiba.

Sono invece 9, tra cui 6 bambini, i decessi registrati in un altro naufragio nell’Egeo orientale fra Turchia e Grecia. Secondo le autorità turche, l’imbarcazione ha avuto un’avaria mentre navigava le acque del distretto di Demre, nel golfo di Antalya, luogo molto frequentato dai turisti. Cinque persone sono state tratte in salvo e una è tuttora dispersa.

Fonte: Ansa