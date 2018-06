Ministro Bongiorno aggredita in centro a Roma

Condividi

Il nuovo ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è stata vittima di un’aggressione ieri pomeriggio in centro a Roma. Stava passeggiando con il figlio senza scorta, quando uno straniero con accento inglese, svestito, ubriaco, ha aggredito un’altra donna, urlando in inglese: si è calato i pantaloni e l’ha molestata. La Bongiorno è intervenuta per difendere la vittima e l’uomo ha aggredito anche lei. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse.

Fonte: Sole24Ore

Ph: Twitter @LuiUndici