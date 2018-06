Mugello, fischi e ovazione per caduta: Marquez durissimo contro tifosi

Condividi

Continui fischi verso Marquez, anche durante i delicati momenti della caduta di Michele Pirro avvenuta venerdì durante le prove libere. E infine un’ovazione quando il pilota numero 93 è scivolato finendo sulla ghiaia durante la gara ufficiale. Il clima che c’era al Mugello non si può definire dei più sportivi. E la reazione del pilota numero 93 al termine della gara non si è fatta attendere.

«I fischi? È triste, ma è una cosa che mi aspettavo. Sapevo che sarebbero stati felici per la mia caduta, ma è curioso festeggiare più la caduta di un pilota che la vittoria di un altro. Questo è motociclismo, noi ci giochiamo la vita. Siamo arrivati a questo punto a causa di diversi fattori. Venerdì c’era un pilota nella ghiaia che non sapevamo se fosse vivo o morto, e si preoccupavano solamente di fischiarmi quando venivo mostrato in tv. Questo la dice tutta sui questi tifosi. Io ne parlo dal 2015, chi mi tifa, tifa il motociclismo, ha rispetto per gli altri piloti e non festeggia mai per la caduta di un rivale, perché sa che ci giochiamo la vita».

Fonte: FormulaPassion

Ph: Instagram Marc Marquez