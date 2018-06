New York Times: «governo italiano schifoso, branco di miserabili»

Condividi

Sul prestigioso giornale New York Times si parla della situazione politica in Italia e il titolo è eloquente: “Applauso al terribile governo italiano“. L’autore è l’opinionista Roger Cohen che definisce «terribile» e «schifoso» l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ma «alla fine potrebbe essere buono per l’Europa». I due partiti al governo, Lega e M5s, «mettono insieme bigottismo e incompetenza a un livello inusitato. Sono un branco di miserabili sollevati dalla marea antiliberale globale – si legge -. Non vedo niente nella Lega o nel Movimento 5 stelle diffuso via internet che non mi disgusti».

Nonostante i due capi politici siano discutibili, soprattutto Luigi Di Maio «che diventerà ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico non avendo mai svolto un lavoro che valga tale nome», l’autore sottolinea che «hanno ragione. Quasi tre decenni di globalizzazione dalla fine della Guerra Fredda hanno lasciato troppe persone in troppe democrazie occidentali, affamate di speranza o addirittura di una voce, e hanno dato loro l’impressione che il sistema fosse manipolato dalle élite di Bruxelles o altri centri. Sono sulla pista giusta e per questo hanno vinto, proprio come Trump ha vinto perché ha intuito una rabbia che stava filtrando e che troppi liberali avevano ignorato».

Fonte: Giornalettismo