Renzi gira il mondo: «starò via per qualche mese»

«Starò fuori dal giro per qualche mese». Così l’ex premier Matteo Renzi ha annunciato il suo ritiro temporaneo dall’agone politico nazionale per dedicarsi ad un tour mondiale che prevede plurime conferenze in giro per il mondo. Negli ultimi mesi il senatore semplice di Firenze si era recato in Qatar e Kazakhstan ma moltre altre tappe sono ora in agenda. Nel suo viaggio Renzi incontrerà leader di partiti politici e Capi di Stato stranieri oltre a esponenti di varie lobby e grandi imprenditori.

Ieri l’ex premier era a Pechino per un convegno sulla via della Seta mentre domani sarà a Palazzo Madama per votare contro la fiducia al nuovo governo Conte. Poi sarà la volta della tappa ad Arlington, Usa, dove Renzi è stato chiamato dall’ex presidente Bill Clinton per le celebrazioni dei 50 anni dall’assassinio di Bob Kennedy. Il 18 luglio invece, l’ex primo ministro Pd farà tappa in Sudafrica per ricordare i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela. Renzi tornerà sulla scena politica italiana con la Leopolda dal 19 al 21 ottobre.

Fonte: Huffigton Post