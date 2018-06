S. Fiorè (Tv), bimbo schiacciato da cancello: è grave

Condividi

Grave incidente ieri a San Fiorè in provincia di Treviso. Come scrive La Tribuna a pagina 16, verso le 19 di ieri sera un bambino di appena 4 anni è stato travolto dal cancello dell’abitazione in cui vive ferendolo gravemente. Dalle prime ricostruzioni sembra che sia saltato un fermo facendo uscire il cancello dalla guida mentre il bimbo che giocava in giardino si trovava a pochi passi.

La madre è accorsa subito spaventata dalle grida di dolore del bambino colpito alla testa dal gancio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i soccorritori del Suem che hanno trasportato il piccolo in elicottero fino al Ca’ Foncello di Treviso dove è ricoverato in prognosi riservata.