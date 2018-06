Salva la vita all’arbitro che stava soffocando, premio alla calciatrice

Condividi

Pamela Presto, difensore della squadra di calcio a 5 fenninile Unicusano Ternana (in foto, a destra), ha ricevuto una targa di merito dalla Divisione per aver salvato la vita all’arbitro padovano Elena Lunardi (in foto, a sinistra). Alcuni giorni fa, durante la cena con i colleghi al termine della partita tra Unicusano e Italcave Real Statte, Lunardi stava per rimanere soffocata a causa di un boccone di carne andato di traverso.

«Quando ormai ero convinta di non avere scampo, perché ero al centro della sala che soffocavo e tutti mi guardavano disperati ma impotenti – scrive l’arbitro su Facebook -, all’improvviso è arrivata una meravigliosa ragazza che con immenso sangue freddo mi ha fatto la manovra di Heimlich, salvandomi di fatto la vita». Superato lo choc, l’arbitro Lunardi ride dell’accaduto pubblicando un sms ricevuto dalla mamma dopo l’incidente: «ti raccomando, mastica bene e fai pezzetti piccoli».

(Ph. Paolo Cassella / Elena Lunardi / Facebook)