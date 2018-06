Soros: «Putin vuole dominare l’Europa. Salvini pagato da Mosca?»

Condividi

«Sono molto preoccupato per l’influenza della Russia sull’Europa in generale e sul nuovo governo italiano». Lo ha detto il magnate e filantropo ungherese George Soros, dal palco del Festival della Finanza di Trento. «Non so se Salvini è stato finanziato da Mosca, ma l’opinione pubblica avrebbe il diritto di sapere», perché «Putin cerca di dominare l’Europa».

La replica del leader leghista e neo-ministro dell’Interno Matteo Salvini non si è fatta attendere: «Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di Stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros».

Fonte: Il giornale