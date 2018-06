Treviso, M5S: «azione di responsabilità contro Cassamarca»

Condividi

Il Movimento 5 Stelle chiede di avviare un’azione di responsabilità nei confronti di Fondazione Cassamarca. Il presidente «De Poli e gli altri amministratori di Fondazione devono rispondere del loro operato – dichiara il deputato bellunese Federico D’Incà (in foto) in un articolo di Andrea Passerini su La Tribuna a pagina 12 – , c’era un miliardo di euro, ora restano 300 milioni, forse meno. E De Poli, in tutti questi anni, ha intascato di soli compensi quasi 11 milioni».

«Ora siamo al governo, attiveremo il ministero dell’Economia e delle Finanze, deve avere più poteri per controllare la gestione dei soldi di tutti i cittadini, De Poli e compagnia bella avevano in mano i risparmi dei trevigiani, non erano e non sono mai stati soldi loro, quelli – aggiunge il candidato sindaco Domenico Losappio – è assolutamente necessario che la politica stia fuori dalla Fondazione, che oggi ha un colore politico ben definito. E questo non può venire accettato: devono andare via sia De Poli, ma anche tutti quelli che si sono susseguiti in questi anni». Le dichiarazioni, seppur non nominandola, rappresentano un velato attacco alla Lega che è presente nel cda della Fondazione con almeno due esponenti tra cui il candidato alla successione del presidente De Poli, Gian Paolo Gobbo.