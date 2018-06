Tumori, ricercatrice veronese premiata a Chicago

Condividi

La ricercatrice veronese Luisa Carbognin è stata premiata ai Merit Award 2018 a Chicago per il suo studio sul tumore al seno, dal quale è emerso che le pazienti affette dal carcinoma lobulare hanno caratteristiche alterazioni del Dna tra cui spicca l’alterazione di un gruppo di proteine coinvolte nel ciclo delle cellule tumorali, le chinasi ciclino-dipendenti. La scoperta spiega il comportamento aggressivo della malattia permettendo di caratterizzarla meglio e dall’altro apre nuove prospettive di terapia.

«Il riconoscimento dell’American Society of clinical oncology è una soddisfazione personale per l’impegno di questi anni di studio e ricerca», commenta Carbognin. «Partecipare per la prima volta al congresso dell’American society of clinical oncology come vincitrice del Merit Award rappresenta una soddisfazione personale per l’impegno dedicato alla ricerca nell’ambito del tumore della mammella durante gli anni della specializzazione e del dottorato in corso».

Fonte: L’Arena