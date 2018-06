Variati: «il Menti sarà un’Arena degli Eventi. Nuovo palasport? No»

Condividi

«Diciotto milioni di euro. In dieci anni». Lo scandisce bene Achille Variati, sindaco Pd di Vicenza ancora per pochi giorni, alla fine di due mandati consecutivi. «Tutti investiti negli impianti sportivi. Un investimento di cui sono particolarmente orgoglioso». E dettaglia dove sono finiti tutti questi soldi: l’impianto per l’atletica, il palasport e i palazzetti di via Carducci e di contrà Burci, i campi tennis di via Monte Zebio e quelli della Piarda, cinque nuovi campi di calcio in sintetico, tre tensostrutture polivalenti, tutte le palestre scolastiche. E, naturalmente, quel pozzo senza fondo che è lo Stadio Menti. «Sono soddisfatto, penso che sia un grande lavoro che abbiamo fatto. Accanto ho sempre avuto un grande uomo di sport che è l’assessore Umberto Nicolai».

Sindaco, è ancora attuale e soprattutto sostenibile che un Comune impegni tante risorse negli impianti sportivi?

È giusto che in capo al Comune siano le spese di manutenzione straordinaria per gli impianti di base, perché i cittadini non devono essere gravati dai costi strutturali per fare attività sportiva. Diverso il discorso per i grandi impianti, per cui è necessaria una convenzione pubblico-privato. Questa però, per reggersi, abbisogna di un equilibrio costi-ricavi e le entrate per il privato devono derivare da attività collegate agli impianti, ad esempio commerciali.

Una critica che le è rivolta da alcuni candidati sindaci è che molti impianti non siano a norma per la sicurezza e la prevenzione antisismica.

Come ho già detto, abbiamo speso 18 milioni. La nuova amministrazione ne potrà spendere altrettanti per affrontare questi problemi. La capacità di spesa del Comune è di soli 6 milioni all’anno, non possiamo fare tutto. Intanto abbiamo monitorato la situazione, chi prenderà il mio posto sa già dove intervenire.

I candidati sono tutti d’accordo, come lei, sul mantenimento dello Stadio Menti. Fino a qualche anno era favorevole al nuovo stadio di Vicenza Futura, poi ha cambiato idea.

In sede di PAT credevo che fosse una buona cosa una Arena degli Eventi, non solo stadio nuovo ma anche un nuovo palasport con grandi parcheggi e vicina all’Autostrada. Perché il cambio di rotta? Perché il privato non ha onorato l’impegno. L’accordo era fondato su un “do ut des” ma sono cambiati i tempi e ha proposto più ipotesi al ribasso e non si è fatto più niente. Intanto la cultura urbanistica del Comune è cambiata, si è orientata al riuso dell’esistente piuttosto che all’edificazione di nuovo. E, nel caso, si trattava anche di variare la destinazione d’uso di terreni agricoli. Così ho ripensato al Menti. Ma devo dire che non ho avuto alcun interlocutore serio, solo gente che è venuta a presentarmi disegni e progetti ma mai una proposta definitiva.

Il Menti però presenta una serie di problemi: parcheggi, ordine pubblico, residenti e soprattutto viabilità. Sarebbe sostenibile un pubblico in serie A di 20 mila spettatori?

Sì, ma con degli accorgimenti. Bisogna mettere la ristrutturazione in prospettiva con la nuova linea elettrica urbana che collegherà il Menti con due parcheggi da 1.000 posti ciascuno a est a ad ovest della città. I tifosi potranno usare questo nuovo mezzo per raggiungere lo stadio in centro città.

Un altro impianto che sembra superato è il Palazzetto dello Sport. Alcuni candidati propongono la costruzione di un nuovo impianto, la Equizi lo vedrebbe nell’area del Parco della Pace.

Ho fatto investimenti importanti per il rifacimento della pavimentazione del Palazzetto e la apertura al suo interno delle palestre della ginnastica artistica e del pugilato. Per il Comune non c’è alcuna possibilità di costruirne uno nuovo, anche in questo caso l’unica soluzione è un accordo con il privato. Ma, secondo la nuova cultura urbanistica delle aree di espansione zero, è poco probabile raggiugere un accordo. Penso sia più realistico quello sul Menti, il mio consiglio è di mantenere il vecchio palasport. No comment sulla proposta di Equizi.

Sindaco, quali dovrebbero essere le politiche per lo sport del Comune?

Deve sicuramente soddisfare le esigenze e gli interessi del maggior numero di cittadini e quindi occuparsi delle attività sportive amatoriali e dilettantistiche, di quelle dei giovani e degli anziani. Deve far crescere la formazione nello sport e la cultura del benessere, aiutare chi non ne ha i mezzi. Poi ci dev’essere una politica per lo sport professionistico, che ha meno praticanti ma è seguito da moltissimi tifosi ma ha un suo valore. Che sport sarebbe senza i campioni? In questo caso il Comune deve essere un facilitatore di accordi con i privati. Deve programmare scelte urbanistiche che rendano possibili i grandi eventi.

La fase finale del suo mandato è coincisa con il fallimento del Vicenza Calcio.

Non sono un tifoso ma mi sono sempre interessato della crisi del club anche come proprietario del Menti. Se il Vicenza scompare dal calcio, che ce ne facciamo dello stadio? Come sindaco non potevo non prendere a cuore la drammatica situazione della società. Il calcio biancorosso è un elemento identitario per la nostra città. Cosa ho fatto? Ho tenuto i contatti con la magistratura per rendere possibile l’esercizio provvisorio. Ho rinnovato per tre anni con il curatore la convenzione per la concessione del Menti. Questo ha consentito il lancio delle sponsorizzazioni delle strutture dello stadio, che hanno generato entrate importanti.

Ha anche incontrato imprenditori vicentini per promuovere l’acquisto della società.

Ho avuto incontri sia con imprenditori già coinvolti nel calcio sia con altri. Dico la verità: non ho mai trovato qualcuno che si impegnasse in modo chiaro in un investimento sui due prossimi campionati. Solo parole. Allora mi dicevo: non ci siamo e me ne andavo.

Non si poteva evitare almeno il finale, la cessione a Sanfilippo?

Il Comune non poteva proprio fare nulla. È stata una cessione che non ho mai capita né tanto meno condivisa.

Poi è arrivato Renzo Rosso…

La sua è stata una grande intuizione. È un imprenditore di successo in grado di coniugare la attività sportiva con il marketing. In lui vedo qualcosa in più: ama la sua terra, intesa come terra vicentina non solo la città, e vuole mantenere il rapporto con il territorio. Se riuscirà in questa impresa, con l’aiuto delle istituzioni, si aprirà la prospettiva di un grande club.