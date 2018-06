«Vicenza, con Rucco fascisti al governo: portiamo Dalla Rosa al ballottaggio»

Condividi

Pubblichiamo l’appello sottoscritto da alcuni esponenti della società civile di Vicenza in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno

L’irruzione nella campagna elettorale per il nuovo sindaco di pratiche poco, per non dire per nulla, democratiche, come quelle prese dal Movimento 5 Stelle (negato il simbolo alla lista locale), o dei rigurgiti nazifascisti nelle liste che sostengono Rucco, candidato del centrodestra, ci obbligano, come si dice, a “scendere in campo”. Un campo che essendo in realtà una palude necessita di una premessa e cioè che nessuno dei principali candidati e liste a loro collegate ci rappresenta o esprime un programma che condividiamo. In particolare, sulle questioni cruciali per la città come il passaggio devastante della Tav, lo scempio di Borgo Berga, la gestione, anzi la strumentalizzazione, della questione sicurezza e accoglienza, per limitarci alle principali, noi non concordiamo per niente. Ma se la grancassa elettorale e le mistificazioni sulla governabilità e la rappresentanza vogliono indurre i cittadini a credere che questi schieramenti sono uno contro l’altro armati e sia sufficiente delegare ad uno o all’altro il governo della città per vedere soddisfatti o realizzati i propri interessi, beh non siamo così illusi da crederci. Ma non siamo nemmeno così accecati da non cogliere la differenza, forse simbolica ma fondamentale, fra chi nasconde la propria essenza sotto un finto abito legalitario o un doppiopetto perbenista, come ha tentato Rucco con le sue liste, “civiche” solo in apparenza, ma in realtà gonfie di fascismo, omofobia, razzismo, e chi invece aderisce, magari inconsapevolmente o anche solo formalmente, ad una storia antifascista libertaria e socialista.

E qui veniamo al punto: c’è il rischio possibile e concreto che il centrodestra di Rucco prevalga alle elezioni. Qualcuno dice magari anche già al primo turno! Contro un’ipotesi del genere che riporterebbe la città ad epoche infauste con rappresentanti indecenti che non hanno ancora fatto i conti con i crimini del ‘900 e con politiche pericolose e regressive per la città bisogna riflettere e fare i conti; per evitarlo non basta decidere di votare chiunque purché non sia il candidato Rucco ma è necessario polarizzare fin dal primo turno il voto sul candidato Otello Dalla Rosa per evitare di non riuscire ad arrivare al secondo turno, al cosiddetto ballottaggio. Senza dimenticare ovviamente che non è una delega in bianco, anzi che non è una delega di alcun tipo che con questo appello noi decidiamo di dare. Si tratta certo di una scelta pratica per evitare di vedere i fascisti tornare al governo della città (dieci anni dopo la fine della giunta Hüllweck). E tutto questo nel contesto di una crisi nazionale i cui sviluppi sono tutti o quasi orientati verso una chiamata alle armi contrassegnata da sovranismo, xenofobia e razzismo; dall’alimentazione un clima di contrapposizione e intolleranza che rende ancora più necessaria la capacità di resistenza e difesa di spazi locali di agibilità politica e sociale. Impedire una spaccatura verticale del tessuto sociale e la saldatura nazionale di un blocco d’ordine regressivo e intollerante passa anche per la scadenza del 10 giugno a Vicenza.

Adesioni al 03/06/18

Baldassare Mauro

Baldisserotto Maria

Battagin Adriano

Bellin Andrea

Bellin Gianluigi

Bellin Laura

Billo Giulio

Caneva Enzo

Cocco Walter

Cremasco Mirco

Dal Dosso Filiberto

Dal Lago Fabiola

Dal Lago Pina

Dalla Pozza Alessandro

Filosofo Giulio

Foralosso Flavio

Grillo Berica

Marchesini Enrico

Merlo Maurizio

Milan Franca

Pagello Enrico

Paluello Barbara

Parrino Maria

Perdon Maria Luisa

Perin Daniela

Piccinini Mario

Pilan Giusto

Raimondi Fabio

Rckowitz Gundula

Ricciardi Maurizio

Rossi Carlo Attilio

Spadaro Chiara

Tadiello Paola

Vultaggio Martina

Zanella Marzia

Zanon Alberto