Vicenza, Equizi (Grande Nord): «code in stazione? Mettiamo un semaforo»

Condividi

Pubblichiamo il comunicato di Franca Equizi, candidata sindaco di Vicenza di Grande Nord

«Il viale della stazione è, soprattutto nelle ore di punta, intasato da lunghe file di mezzi a causa del continuo attraversamento della strada da parte dei pedoni. Le proposte di soluzione attualmente sono due ed entrambe molto costose. La prima prevede la costruzione di sottopassaggi, ma riteniamo che, come accaduto per esempio al Villaggio del Sole e considerando la criminalità presente in zona, pochissime persone lo utilizzeranno. La seconda proposta è di fare una passerella sopraelevata del costo di circa due milioni di euro, ma come si fa a portare avanti questa soluzione in centro storico?».

«Non basta lo scempio della passerella costruita in Via Paradiso che, oltre a deturpare il paesaggio, non viene utilizzata per la presenza di persone poco raccomandabili e vandali. Ricordiamo che attualmente i pedoni attraversano in ordine sparso e non a gruppi come sarebbe più logico. Noi faremmo una sperimentazione semplice semplice e a costo limitatissimo, infatti, installeremo per i pedoni impianti semaforici a chiamata, come avviene in altre città, in tal modo le strisce pedonali saranno occupate per molto meno tempo e la viabilità ne trarrà sicuramente notevoli vantaggi. Che strano che nessuno ci abbia pensato prima».

(Ph. Grande Nord Veneto / Tva, fotogramma)