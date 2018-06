Vicenza, M5S contro Salvini: «propaganda da ministro, farà cadere il governo»

Condividi

«Salvini continua a muoversi come se nulla fosse accaduto ed è probabile che la sua campagna non abbia fine fino a quando non deciderà di far cadere il governo appena nominato». Il cortocircuito M5S-Lega si consuma a Vicenza, con il consigliere uscente Daniele Ferrarin che tuona contro il segretario del Carroccio e «l’irritualità della presenza di un Ministro della Repubblica che fa campagna elettorale per il suo partito e per quella che era la ex coalizione». Durante la sua sortita elettorale a sostegno del candidato di centrodestra Francesco Rucco, Salvini ha assicurato che il nuovo governo non farà passi indietro su Tav, Pedemontana e grandi opere. Per Ferrarin, il neo-ministro dell’Interno intende mantenere «la barra dritta» per «foraggiare le lobby del cemento e del malaffare che da decenni hanno portato distruzione nel territorio veneto a partire da Mose e Pedemontana».

«La Lega, anche a Vicenza, rappresenta sempre più gli interessi di affaristi, speculatori seriali, costruttori, immobiliaristi senza scrupoli», attacca il “cittadino eletto”, incurante della neonata alleanza a livello nazionale tra il proprio partito e la Lega. «Interessante notare – aggiunge – come i cittadini non siano mai stati nominati a proposito del consumo di suolo, questo a dimostrare come il famoso slogan “paroni a casa nostra” ormai sia stato sacrificato all’altare del governo a tutti i costi». Concetto che può valere anche per i principi del Movimento 5 stelle, con il quale Ferrarin sembra essere in rotta dopo che la lista comunale da lui sostenuta è stata bocciata dal capo politico dei 5 stelle, proprio quel Luigi Di Maio firmatario del contratto di governo con l’odiato Salvini.