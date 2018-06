Vittorio Veneto, bomba contro due scuole

Condividi

Verso l’una di domenica, una bombe carta è scoppiata in via Cesare Battisti a Vittorio Veneto danneggiando i muri e infrangendo le finestre del liceo Flaminio e della scuola media Cosmo. Come scrive Francesco Dal Mas su La Tribuna a pagina 2, l’ordigno costruito con oltre un chilo di polvere nera, è stato depositato da ignoti nel passo carrabile del liceo in una posizione studiata per massificare l’effetto dell’esplosione e il rimbalzo dell’onda d’urto.

Gli investigatori ipotizzano che i responsabili siano persone del posto che conosce molto bene come muoversi in quell’area peraltro sbarrata da cancelli. Al momento non sono giunte rivendicazioni e si stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per carpire più dettagli. Per il momento l’ipotesi del reato è di danneggiamento: 5 finestre sono andate in frantumi al Flaminio, 20 al Cosmo. La strada è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dalla polizia.