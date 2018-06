Abbraccio con Salvini, Manildo: «non capisco chi si stupisce»

Condividi

Il sindaco uscente di Treviso, Giovanni Manildo, risponde con un post sulla sua pagina Facebook alle polemiche per l’abbraccio scambiato con il segretario della Lega e neo ministro dell’Interno Matteo Salvini (in foto), durante la sua visita nella Marca per sostenere lo sfidante Mario Conte. «Sinceramente non capisco chi si stupisce del mio saluto istituzionale al Ministro dell’Interno – scrive Manildo -, mi piacerebbe che ci si fosse stupiti di più dell’ordine di scuderia della Lega e del suo segretario Da Re che qualche mese fa aveva vietato ai sindaci “di quella parte” di incontrare il ministro Minniti».

«Già sindaco di parte è una cosa che non deve esistere – prosegue il primo cittadino -. Per quello mi sono candidato nel 2013 ed ancora voglio essere sindaco di tutti i trevigiani. Per questo il giorno della festa della Repubblica ho riletto l’articolo 1 della Costituzione nella parte in cui si dice: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Interrogarsi sul significato e rispettare tali limiti è una sfida molto attuale».

(Ph. Giovanni Manildo Sindaco / Facebook)