Consob condanna BpVi e VB, ma ex soci non avranno un euro

Sono una decina finora i provvedimenti dell’Arbitro Consob che condannano Veneto Banca e Bpvi a risarcire gli ex soci, e altri 200 sono in arrivo. Purtroppo però, sono inutili. Come scrive Sabrina Tomè su La Tribuna a pagina 11, infatti, i risparmiatori non avranno un euro: da un lato, l’Arbitro non è un giudice e i suoi lodi non hanno valore di sentenza; dall’altro è scomparso il soggetto chiamato a pagare, ovvero le ex Popolari.

Matteo Moschini, tra gli avvocati che hanno affiancato all’azione penale quella davanti all’Arbitro Consob, spiega: «procederemo con la creazione di una nuova categoria di azionisti, quelli che hanno avuto una decisione favorevole dell’Arbitro e faremo domanda di ammissione al passivo», nonostante i termini siano scaduti. «Un’altra soluzione è di far causa civile a Intesa Sanpaolo, utilizzando la pronuncia Consob come prova privilegiata», aggiunge. «Si tratta del ricorso sommario che garantisce una pronuncia veloce».